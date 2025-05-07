Школьники из Алексеевского посетят лекции о преодолении волнения на экзаменах

В мае столичные выпускники, в том числе из Алексеевского района, смогут бесплатно посетить серию лекций о том, как справиться с волнением перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и основным государственным экзаменом (ОГЭ).
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