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Газета.ру

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Жители Сочи рассказали, как пережили масштабную атаку украинских дронов

Жители Сочи рассказали, как пережили масштабную атаку украинских дронов

Некоторые люди в Сочи всю ночь слышали звуки взрывов во время атаки украинских дронов на город. Об этом сообщила «Российская газета», журналисты которой пообщались с местными жителями.

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