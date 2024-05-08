Убивший шестерых человек в ПГНИУ Бекмансуров пытается доказать, что он сумасшедший

Он сообщил, что страдает психозом и слабоумием.Во время рассмотрения очередной апелляции Тимура Бекмансурова, убившего шестерых человек в ПГНИУ, Верховный суд услышал еще одну версию, почему убийцу студентов нужно отпустить.
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