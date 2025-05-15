Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ММ
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Путин: Мы найдем тысячу причин не пускать на наш рынок тех, кто здесь не нужен

Путин: Мы найдем тысячу причин не пускать на наш рынок тех, кто здесь не нужен

Президент России Владимир Путин уверен, что на российский рынок должны возвращаться только иностранные производители, которые не нарушали законов РФ, не вели деятельность против страны, а также чья продукция реально востребована на рынке и не угрожает интересам российского бизнеса.

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