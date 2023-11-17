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«У меня есть внештатное прозвище – Гагарин». Коляда показал тревел-влог из Самары

В Самаре пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». При посещении музейного центра «Самара космическая» Коляда рассказал, что японцы считают его похожим на космонавта Юрия Гагарина: «У меня есть история, связанная с космосом – она не такая серьезная, а скорее забавная.

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