«У меня есть внештатное прозвище – Гагарин». Коляда показал тревел-влог из Самары

В Самаре пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». При посещении музейного центра «Самара космическая» Коляда рассказал, что японцы считают его похожим на космонавта Юрия Гагарина: «У меня есть история, связанная с космосом – она не такая серьезная, а скорее забавная.