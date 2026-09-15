Почти 1,2 тысячи кустов конопли обнаружила полиция в огороде жителя Приморья

В городе Фокино Приморского края полицейские обнаружили на участке 52-летнего местного жителя почти 1,2 тысячи кустов конопли, которые он, по его словам, выращивал для личного потребления.
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