Получив договор, в пункте о досудебном урегулировании, был указан термин: «дружеские переговоры», на мой взгляд, такое словосочетание допустимо, но вызывает некоторую недосказанность, ведь можно просто указать претензионный порядок?.
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