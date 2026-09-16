В ночь на 16 сентября Калужская область подверглась атаке беспилотников

В ночь на среду Калужскую область вновь атаковали военные беспилотники. В ночь на 16 сентября силы ПВО уничтожили ещё 4 БПЛА над территориями Куйбышевского района, Барятинского, Кировского и Спас-Деменского муниципальных округов.