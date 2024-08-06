Суд рассмотрит дело обвиняемого в терроризме командира артбригады ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Дело в отношении командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Дмитрия Храпача, обвиняемого в терроризме, зарегистрировано во Втором Западном окружном военном суде, свидетельствуют данные картотеки судов.
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