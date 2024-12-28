53-летний Марк Уолберг похвастался мускулами на видео топлес

Американский актер, музыкант и продюсер Марк Уолберг похвастался фигурой на видео топлес. Пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 30,9 миллиона подписчиков.