Курорт «Роза Хутор» завершит горнолыжный сезон 13 апреля

Курорт «Роза Хутор» в Сочи завершит горнолыжный сезон 2024/2025 13 апреля. «Несмотря на то, что первая декада марта в горах Сочи выдалась одной из самых тёплых за последние сезоны, у нас сохраняются отличные условия для катания.