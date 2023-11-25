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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тампа» забросила 8 шайб «Каролине» после 14 бросков. Раанта – 1-й вратарь в истории НХЛ с менее 50% сэйвов в полном матче

«Лайтнинг» разгромили «Харрикейнс» (8:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  Вратарь клуба из Роли Антти Раанта отыграл весь матч и отразил 6 бросков по своим воротам из 14 (42,9%).

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