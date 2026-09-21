Поисковый отряд «Север» с 2018 года нашел более 1200 человек в Архангельской области

С 2020 года волонтеры отработали 1230 заявок на поиск, 861 человек был найден живым, включая 194 несовершеннолетних, а начиналось все с пяти человек, искавших пропавшего подростка в Северодвинске.
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