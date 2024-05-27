Записки белого генерала Павла Рябикова рассекретили в Новосибирске

Получился захватывающий исторический материал, автор которого, Павел Федорович Рябиков, не просто кадровый военный, награжденный 10 орденами, непосредственный участник целого ряда сражений; он фактически был первопроходцем в создании разведывательной и отчасти контрразведывательной службы в русской армии.