Музыкальное развлечение ´Отведи от себя беду´.

В государственном учреждении образования ´Детский сад № 23 г. Бобруйска´ в рамках республиканской пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде ´За безопасность вместе!´ проведено музыкальное развлечение с воспитанниками старшей и средней группы по сказкам ´Отведи от себя беду´ .