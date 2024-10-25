Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Музыкальное развлечение ´Отведи от себя беду´.

Музыкальное развлечение ´Отведи от себя беду´.

В государственном учреждении образования ´Детский сад № 23 г. Бобруйска´ в рамках республиканской пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде ´За безопасность вместе!´ проведено музыкальное развлечение с воспитанниками старшей и средней группы по сказкам ´Отведи от себя беду´ .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх