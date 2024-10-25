Музыкальное развлечение ´Отведи от себя беду´.

В государственном учреждении образования ´Детский сад № 23 г. Бобруйска´ в рамках республиканской пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде ´За безопасность вместе!´ проведено музыкальное развлечение с воспитанниками старшей и средней группы по сказкам ´Отведи от себя беду´ .
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