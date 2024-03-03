Ирану отказали в постройке военной базы в Судане

Власти Судана отказали Ирану в постройке военно-морской базы на территории страны. Отмечается, что данную базу планировали расположить на «стратегическом перекрестке» между регионами Ближнего Востока и Африки.
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