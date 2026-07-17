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Аргументы и Факты

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Нардеп Кучеренко обвинил экс-главу Минобороны Украины Федорова в госизмене

Нардеп Кучеренко обвинил экс-главу Минобороны Украины Федорова в госизмене

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко раскритиковал бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова за публичную критику в адрес Владимира Зеленского и обвинил его в госизмене и попытке госпереворота.

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