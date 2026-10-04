XLM приблизился к поддержке $0,214, но RSI остается выше нейтрального уровня

XLM торгуется по $0,2158 4 октября, оставив Stellar чуть ниже отметки $0,216. Этот шаг последовал за недавним обновлением рынка, в ходе которого было зафиксировано снижение на 2,75% за 24 часа, что является признаком того, что краткосрочные ценовые колебания остаются мягкими, несмотря на новые события вокруг сети Stellar.