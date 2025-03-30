Сын художника Сафронова призвал россиян писать в посольство РФ в Таиланде из-за Паши Техника

МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. Сын художника Никаса Сафронова Лука обратился к общественности с призывом массово отправлять запросы в посольство РФ в Таиланде относительно здоровья рэпера Паши Техника, который находится в коме в одной из больниц Пхукета.
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