Сын художника Сафронова призвал россиян писать в посольство РФ в Таиланде из-за Паши Техника

МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. Сын художника Никаса Сафронова Лука обратился к общественности с призывом массово отправлять запросы в посольство РФ в Таиланде относительно здоровья рэпера Паши Техника, который находится в коме в одной из больниц Пхукета.