Инфекционист: дети входят в группу риска при вирусе Коксаки

Инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Подмосковья Елена Мескина предупредила, что вирус Коксаки в редких случаях может привести к осложнениям.