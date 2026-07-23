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Инфекционист: дети входят в группу риска при вирусе Коксаки

Инфекционист: дети входят в группу риска при вирусе Коксаки

Инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Подмосковья Елена Мескина предупредила, что вирус Коксаки в редких случаях может привести к осложнениям.

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