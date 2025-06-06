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Царьград

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SHOT: Над Рязанью прогремело несколько взрывов, работает ПВО

SHOT: Над Рязанью прогремело несколько взрывов, работает ПВО

Над Рязанью прогремели взрывы, ПВО сбило украинские БПЛА, сообщает телеграм-канал SHOT.Над Рязанью и соседним селом Дядьково раздались как минимум три громких взрыва.

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