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Румынский плацдарм для украинских литаков: Откуда у ВВС Украины «новые-старые» истребители? (2022)

Румынский плацдарм для украинских литаков: Откуда у ВВС Украины «новые-старые» истребители? (2022)

Тот кто более или менее системно следит за ходом спецоперации на Украине, не мог не заметить, что еще 6 марта Минобороны России заявило, что вся боеспособная авиация Украины уничтожена.

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