В Багдаде — столице арабского туризма 2025 года, рассказали о планах

О разработке совместных планов действий относительно Багдада как столицы туризма 2025 года, указав, что они вступят в силу в течение следующих нескольких дней, заявил губернатор Багдада Абдул Мутталиб Аль-Алави, 21 января сообщает INA.
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