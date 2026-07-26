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test mazurok

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🚂 Все поезда, которые следовали в Крым с задержками из-за непогоды в Ростовской области, введены в график либо прибыли на станции назначения Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика, по состоянию на 20:00 следуют с опозданием из Крыма:   ▫️ Поезд №017/018 Керчь – Москва (отправлением 25 июля) +4,5 часа; ▫️ Поезд №027/028 Керчь – Москва (отправлением 25 июля) +3,5 часа; ▫️ Поезд №179/180 Керчь – Санкт-Петербург (отправлением 25 июля) +5 часов; ▫️ Поезд №007/008 Керчь – Санкт-Петербург (отправлением 25 июля) +5,5 часа.

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