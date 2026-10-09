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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алена Леонова: «Мне больше нравится, как Трусова катается сейчас, чем до рождения ребенка»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова поделилась мнением о катании серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой).

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