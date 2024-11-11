Калужанам рассказали о погоде на грядущую рабочую неделю

Зима не торопится почтить своим присутствием среднюю полосу России и поэтому лишь в начале недели калужан ожидают легкие заморозки, а потом в регионе снова потеплеетЗима не торопится почтить своим присутствием среднюю полосу России и поэтому лишь в начале недели калужан ожидают легкие заморозки, а потом в регионе снова потеплеет.
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