Калужанам рассказали о погоде на грядущую рабочую неделю

Зима не торопится почтить своим присутствием среднюю полосу России и поэтому лишь в начале недели калужан ожидают легкие заморозки, а потом в регионе снова потеплеетЗима не торопится почтить своим присутствием среднюю полосу России и поэтому лишь в начале недели калужан ожидают легкие заморозки, а потом в регионе снова потеплеет.