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Калужские новости

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Калужанам рассказали о погоде на грядущую рабочую неделю

Калужанам рассказали о погоде на грядущую рабочую неделю

Зима не торопится почтить своим присутствием среднюю полосу России и поэтому лишь в начале недели калужан ожидают легкие заморозки, а потом в регионе снова потеплеетЗима не торопится почтить своим присутствием среднюю полосу России и поэтому лишь в начале недели калужан ожидают легкие заморозки, а потом в регионе снова потеплеет.

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