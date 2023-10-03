Что можно и что нельзя делать 4 октября, в Отдание праздника Воздвижение Креста Господня и Апостола от 70 Кодрата Алёна ЮрьеваКаждый год 4 октября православные верующие отмечают Отдание праздника Воздвижение Креста Господня и чтут память Кодрата, одного из семидесяти апостолов.