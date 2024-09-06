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В стандарт помощи беременным включат консультацию психолога

В стандарт помощи беременным включат консультацию психолога

Минздрав также предложил наблюдать за беременностью 245 дней.Министерство здравоохранения предложило добавить консультации медицинского психолога и врача-генетика в стандарт медицинской помощи для беременных.

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