Как купить дачу в Подмосковье и не пожалеть об этом: всё о рисках с экспертами

Как купить дом в Подмосковье и не столкнуться с проблемами? Эксперты рассказывают о распространённых рисках при покупке загородной недвижимости, дают советы по проверке документов и состояния дома, а также делятся статистикой продаж и стоимостью жилья в Подмосковье.