Как купить дачу в Подмосковье и не пожалеть об этом: всё о рисках с экспертами

Как купить дом в Подмосковье и не столкнуться с проблемами? Эксперты рассказывают о распространённых рисках при покупке загородной недвижимости, дают советы по проверке документов и состояния дома, а также делятся статистикой продаж и стоимостью жилья в Подмосковье.
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