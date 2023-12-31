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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин набрал 1+1 с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой матча. У него 31 очко в 34 играх

Малкин набрал 1+1 с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой матча. У него 31 очко в 34 играх

Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:2).

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