OpenAI собираются жестко поднять цены. Подписка на ChatGPT может подорожать в 10 раз

Компания OpenAI думает о том, чтобы повысить стоимость подписки на свои ИИ-моделиOpenAI, лидер на рынке искусственного интеллекта, рассматривает возможность значительного увеличения стоимости подписки на свои услуги: если сейчас пользователи платят около $20 в месяц за доступ к возможностям ChatGPT, то вскоре эта сумма может вырасти до $200.