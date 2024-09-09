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OpenAI собираются жестко поднять цены. Подписка на ChatGPT может подорожать в 10 раз

OpenAI собираются жестко поднять цены. Подписка на ChatGPT может подорожать в 10 раз

Компания OpenAI думает о том, чтобы повысить стоимость подписки на свои ИИ-моделиOpenAI, лидер на рынке искусственного интеллекта, рассматривает возможность значительного увеличения стоимости подписки на свои услуги: если сейчас пользователи платят около $20 в месяц за доступ к возможностям ChatGPT, то вскоре эта сумма может вырасти до $200.

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