«Петербургу быть пусту»: самые страшные предсказания городу на Неве

Санкт-Петербург с самого своего основания окутан не только туманами, но и мрачными пророчествами. Город, который Пётр Великий воздвиг на болотах вопреки здравому смыслу и воле природы, словно самой судьбой был обречён стать местом, где реальность причудливо переплетается с мифами и зловещими предсказаниями.