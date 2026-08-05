Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Петербургу быть пусту»: самые страшные предсказания городу на Неве

Санкт-Петербург с самого своего основания окутан не только туманами, но и мрачными пророчествами. Город, который Пётр Великий воздвиг на болотах вопреки здравому смыслу и воле природы, словно самой судьбой был обречён стать местом, где реальность причудливо переплетается с мифами и зловещими предсказаниями.

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