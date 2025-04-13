Глава СК России запросил доклад по информации о противоправных действиях жителя Приморского края

В эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что мужчина, ранее отбывавший наказание за убийство девушки, в период нахождения в местах лишения свободы вел трансляции в сети Интернет, в которых негативно высказывался о погибшей, а после освобождения начал выпускать и продавать тематические футболки.