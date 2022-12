Порядка 30% россиян с высшим образованием «заняты не своим делом» — работают не в той сфере, в которой учились, об этом пишет экономист Виктор Рудаков, заместитель директора Института институциональных исследований НИУ ВШЭ, в статье Horizontal job-education mismatches and earnings of university graduates in Russia, опубликованной в Journal of Education and Work.