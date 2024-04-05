Дрогба о приговорах Алвеса и Робиньо: «Это показывает, что все мы люди со слабостями. Жизнь состоит не только в том, чтобы быть отличным игроком»

Оба бразильских футболиста были осуждены за случаи изнасилования в Испании и Италии. Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно.