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Траньков об участии в турнире по шоу-программам: «Я человек подневольный, как выяснилось»

Максим Траньков назвал себя «человеком подневольным», говоря об участии в турнире шоу-программ. Об этом двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сказал Сергею Дудакову в программе «Подкаст.

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