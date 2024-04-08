Потратил на свидания 40к, результата ноль. Главные проблемы мужчин 30+ во время свиданий

О том, что познакомиться с девушкой в наше время очень просто, знает каждый мужик. Устанавливай приложение, прикрепляй туда более или менее приличную фотографию, попроси нейросеть сгенерировать тебе не стыдно описание тебя, как потенциального бойфренда - и погнали.