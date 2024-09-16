Приморский министр предложил рожать детей в «перерывах на работе»

Avia.pro - СМИ Ох, этот восторг министерской креативности! Пока обычные смертные ломают голову над балансом между работой и личной жизнью, приморский министр здравоохранения Евгений Шестопалов словно сошёл с небес, чтобы принести нам гениальный совет: рожайте детей в перерывах на работе.