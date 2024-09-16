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Приморский министр предложил рожать детей в «перерывах на работе»

Приморский министр предложил рожать детей в «перерывах на работе»

Avia.pro - СМИ Ох, этот восторг министерской креативности! Пока обычные смертные ломают голову над балансом между работой и личной жизнью, приморский министр здравоохранения Евгений Шестопалов словно сошёл с небес, чтобы принести нам гениальный совет: рожайте детей в перерывах на работе.

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Комментарии
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Михаил Казаков
&quot;Голиковы и мурашки&quot; радуются, наверное: &quot;... наш оптимизатор! &quot;
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6 час.
Владимир Моргунов
да штоб его баба в поле на жатве серпом родила...мы ждем от страны прорыва ???? КАКОЙ ПРОРЫВ С ТАКИМИ ДЕБИЛЬНЫМИ ЦЕЛЫМИ МИНИСТРАМИ ?????
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3 час.
ВМ
Владимир Моргунов
даже 98%-КРИТИЧНО МНОГО !!!! А-НАБЕРЕТСЯ !!!
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3 час.

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