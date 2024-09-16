Avia.pro - СМИ Ох, этот восторг министерской креативности! Пока обычные смертные ломают голову над балансом между работой и личной жизнью, приморский министр здравоохранения Евгений Шестопалов словно сошёл с небес, чтобы принести нам гениальный совет: рожайте детей в перерывах на работе.
Приморский министр предложил рожать детей в «перерывах на работе»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Казаков
"Голиковы и мурашки" радуются, наверное: "... наш оптимизатор! "
Ответить
6 час.
Владимир Моргунов
да штоб его баба в поле на жатве серпом родила...мы ждем от страны прорыва ???? КАКОЙ ПРОРЫВ С ТАКИМИ ДЕБИЛЬНЫМИ ЦЕЛЫМИ МИНИСТРАМИ ?????
Ответить
3 час.
ВМ
Владимир Моргунов
даже 98%-КРИТИЧНО МНОГО !!!! А-НАБЕРЕТСЯ !!!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии