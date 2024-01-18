Куда мы катимся? Сотрудников стратегического завода просят изучать узбекский язык? Это та Россия которую мы желали?

Avia.pro - Новости В Муромском приборостроительном заводе была запущена необычная инициатива, предоставляющая сотрудникам возможность бесплатно изучать узбекский язык в течение двух месяцев.
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