Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 151 подписчик

Куда мы катимся? Сотрудников стратегического завода просят изучать узбекский язык? Это та Россия которую мы желали?

Куда мы катимся? Сотрудников стратегического завода просят изучать узбекский язык? Это та Россия которую мы желали?

Avia.pro - Новости В Муромском приборостроительном заводе была запущена необычная инициатива, предоставляющая сотрудникам возможность бесплатно изучать узбекский язык в течение двух месяцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lenivka
А когда приедут на работу азеры,армяне,таджики,корейцы то какой язык будем учить?.Русские,учите двадцать языков с детства.Не забудьте китайский
Ответить
28 мин.
Владимир Алтайцев
Ещё  не сдохла, мразь?
Ответить
14 мин.
АндрейБорков
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх