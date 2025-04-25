Якутия продлила налоговые льготы для участников СВО и ювелиров

Государственное собрание Якутии утвердило изменения в налоговом законодательстве, продлевая льготы по транспортному налогу для участников СВО и поддерживая ювелиров, возвращая им право на патентную систему налогообложения с 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии