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Алжир подтвердил свое несогласие с иностранным вмешательством в дела Ливии

Алжир подтвердил свое несогласие с иностранным вмешательством в дела Ливии

Алжир, 27 мая. Посол Алжира в Италии Абделькрим Туария заявил о том, что его страна не принимает иностранного вмешательства в дела Ливии, пишут арабские СМИ.

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