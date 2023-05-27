Алжир подтвердил свое несогласие с иностранным вмешательством в дела Ливии

Алжир, 27 мая. Посол Алжира в Италии Абделькрим Туария заявил о том, что его страна не принимает иностранного вмешательства в дела Ливии, пишут арабские СМИ.
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