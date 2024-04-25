Новые боссы «МЮ» отменили проживание и бесплатный проезд для сотруников клуба на финал Кубка Англии. Поездка на автобусе стоит 20 фунтов

В прошлом примерно 1100 сотрудников «МЮ» получали бесплатные билеты (при этом старшие сотрудники и директора могли брать с собой друзей и родственников), а также проезд на «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в отеле в Лондоне.