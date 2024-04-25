НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новые боссы «МЮ» отменили проживание и бесплатный проезд для сотруников клуба на финал Кубка Англии. Поездка на автобусе стоит 20 фунтов

В прошлом примерно 1100 сотрудников «МЮ» получали бесплатные билеты (при этом старшие сотрудники и директора могли брать с собой друзей и родственников), а также проезд на «Уэмбли» и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в отеле в Лондоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх