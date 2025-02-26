Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Grandad
    Расскажу про "кофе по-генеральски", который увидел лет 50 назад на одном из подмосковных санаториев МО СССР. Там один...Вкусно по ГОСТу. ...
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Пирожки хрустящие, почти прозрачные. Тесто тонкое, а картофельной начинки много

Пирожки хрустящие, почти прозрачные. Тесто тонкое, а картофельной начинки много

Такие пирожки, на тонком хрустящем, таящем во рту тесте, всегда разлетаются со стола первыми. Готовить их проще простого, особый вкус придает им та самая картофельная начинка с луковой зажаркой и ароматными специями.

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