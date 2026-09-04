5 привычек из СССР, которые держат мышление в бедности

СССР давно распался, но многие жизненные правила того времени продолжают управлять нами. Из-за постоянного дефицита и жестких рамок наши родители, бабушки и дедушки привыкли жить в режиме постоянной экономии и оглядки на мнение окружающих.
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Никогда не тряслись над вещами в моей семье.Ели из красивых тарелок каждый день и пользовались мельхиоровым набором столовых приборов.Моя бабушка терпеть не могла алюминиевые ложки,вилки,миски(только для собачки были).Она же неплохо шила и мы одевались красиво даже дома.Так что для меня сейчас времена однотипной паршивой одежды, дешевенькой посуды,сделанной трудолюбивыми китайцами.
На самом деле, привычка скудоумия одна: оставаться совком, игнорирующим любые аргументы, здравый смысл, мораль и совесть. Всё остальное - вторично.
Бытует и укрепляется мнение что русские это те 5-7 % которые ездили в каретах имели свои каменные дома в столице а остальные работали на них! И были просто "душами" которые доход осуществляли! И благодаря пертурбации революционных процессов сейчас большинство подавляющее стали людьми! Еще вопрос ничего не ломая вывели бы ВОВ в победители! Ну ладно там кое кто корни имеет этих10 процентов или мещанские а то большинство вывели в люди из тех кто и намека на это при царизме не имел! Глупые и неблагодарны шипят навозом до сих пор!