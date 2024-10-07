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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Больные рассеянным склерозом месяцами не могут попасть на прием в Барнауле

Больные рассеянным склерозом месяцами не могут попасть на прием в Барнауле

Сейчас активисты пытаются добиться, чтобы пациентов принимали в том числе и в частных клиниках по ОМС В Алтайском крае пациенты, больные рассеянным склерозом, месяцами не могут попасть к врачу, который занимается лечением этого заболевания.

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