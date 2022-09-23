The Moscow Post

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Перевернувшаяся "посудина" Виталия Орлова

Перевернувшаяся "посудина" Виталия Орлова

Таким образом, вполне возможно именно под новогодней елкой, наконец, и исполнится самое горячее желание г-на Орлова (по сведениям The Moscow Post, миллиардер обретается в Лондоне): заиметь свою верфь и строить корабли-пароходы для собственных нужд.

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