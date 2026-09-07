Депутат: в Госдуме нет "черных списков" иноагентов под арест имущества

Сам механизм применения санкций требует времени В нижней палате парламента не существует черных списков иностранных агентов, имущество которых планируется арестовать в России, сообщил в интервью RT депутат Госдумы Олег Матвейчев.
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