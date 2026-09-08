The Walking Dead: Daryl Dixon Adds Jimmy Smits To Final Season Cast — Get A Sneak Peek

Jimmy Smits is joining the cast of The Walking Dead: Daryl Dixon for its final season - get a sneak peek at his character in a new teaser.
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