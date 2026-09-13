Тулячка Яна Ченская завоевала серебро Кубка Азии по триатлону в Чолпон-Ата

Яна Ченская из Тулы завоевала серебро Кубка Азии по триатлону, уступив победительнице Диане Исаковой из Москвы 1 минуту 14 секунд.
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