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Царьград

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Sky News: Премьер Британии Бернем отменил встречи из-за смерти отца

Sky News: Премьер Британии Бернем отменил встречи из-за смерти отца

Отец британского премьер-министра Эндрю Бернема, Рой Бернем, скончался. В связи с этим политик отменил запланированные мероприятия на 14 и 15 сентября.

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